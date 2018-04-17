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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 08:33 ص

«البحوث الإسلامية» ينظم 53341 لقاءً توعويًا و2001 مقهى ثقافى

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2131743

نظم مجمع البحوث الإسلامية 10 حملات توعوية خلال الربع الأول من العام الجاري، شارك فيها وعاظ الأزهر الشريف بـ 53341 لقاء بالمدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة وقطاعات الأمن المركزي.

وكشف التقرير الربع سنوي للمجمع أن الأنشطة لم تقتصر على القوافل والحملات التوعوية فحسب، بل تم أيضا عقد نحو 2001 لقاء بالمقاهي الثقافية في مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الحملات تأتي في إطار الخطة التوعوية الكبيرة التي يقوم بها الأزهر الشريف بشكل غير تقليدي في التواصل مع الناس وتستهدف توعية المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بالعديد من القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع وتمثل تحديا يعرقل مسيرة التنمية في الوقت الحالي.

وأضاف الأمين العام أن الحملات التوعوية تنوعت لتشمل العديد من الموضوعات مثل: «حق الشهيد، مكانة القدس وعروبتها وأهمية ما بها من مقدسات، دعم الجيش والشرطة ضد الإرهاب، القيم الأخلاقية ودورها في بناء الوطن، مكافحة الفساد، ترشيد المياه»، وغيرها من الموضوعات المهمة.

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