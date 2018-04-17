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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 08:32 ص

«فض رابعة وكتائب حلوان وأحداث كرداسة» أبرز محاكمات اليوم

«فض رابعة وكتائب
شيماء حسين
dostor.org/2131742

محاكمة 738 متهمًا في «فض اعتصام رابعة»

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و738 متهمًا آخرين، بقضية «فض اعتصام رابعة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين؛ التجمهر بمنطقة عين شمس، يوم 28 مارس 2014، تنفيذًا لأغراض إرهابية، حيث أطلقوا أعيرة نارية، صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة، وأطلق أحد المتهمين، عيارًا ناريًا، صوب الصحفية ميادة أشرف، أثناء تصويرها الأحداث فأصابها في رأسها، وأدى إلى مقتلها إضافة إلى الفتاة والطفل الآخرين.


نظر طعن 215 متهمًا في «قضية كتائب حلوان»

تنظر محكمة النقض، الطعن المقدم من 215 متهمًا، في قضية كتائب حلوان، ووضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك على قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 25 جنايات، جنوب القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة، أدرجت 215 متهمًا، بقضية كتائب حلوان، في القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، لمدة 3 سنوات.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن قررت إدراج المتهمين، بنفس القضية، بتاريخ 11 يونيو 2016، وتم الطعن عليه، أمام محكمة النقض، والتي قضت بإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، ثم تم إدراجهم للمرة الثانية، بالقرار الصادر 653 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا.


إعادة محاكمة 15 متهمًا في «أحداث مركز كرداسة»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، إعادة محاكمة 15 متهمًا، في أحداث مركز كرداسة، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بـ«أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى»
وكانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت فى 20 أبريل 2015، بالإعدام شنقًا على 15 متهمًا حضوريًا، و13 متهمًا آخرين غيابيًا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر بالقضية لكونه حدثًا.


محاكمة 170 متهمًا في «تصوير قاعدة بلبيس الجوية»

تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، محاكمة 170 متهمًا، بينهم 116 متهمًا محبوسًا، و3 مخلى سبيلهم، و51 آخرين هاربين في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، وتضم القضية 19 واقعة إرهابية.
ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعي لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والتحقوا بجماعة إرهابية «داعش سوريا وليبيا»، ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة، ولم تنفجر لعطل فني بها، وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم، وتوجب محاربته، بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافًا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.


إعادة محاكمة متهم في «حرق حزب الغد»

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة مُحاكمة المتهم «إسلام حسن»، في قضية «حرق حزب الغد».
ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013، أشعلوا النيران عمدًا في مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 عاملين بالمكان، وهم «شريف حسن، وعبد الرحيم محمود، وسعيد محمد»، وقبضوا عليهم دون وجه حق؛ حتى لا يعيقون تنفيذ مخططهم الإجرامي».

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