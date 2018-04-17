«بن سلمان» يطلق اسمه على كلية الأمن السيبرانى

أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قرارا بإطلاق اسمه على كلية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والتي هي قيد التأسيس.



وجاءت موافقة بن سلمان بناء على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز سعود بن عبدالله القحطاني، الذي رفع بهذه المناسبة شكره وامتنانه لولي العهد على هذه المبادرة الكريمة والدعم المستمر لأبنائه المهتمين بهذا المجال الحيوي، الذي تتنافس فيه دول العالم المتقدم لبناء قدرات وطنية متميزة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».



وأوضح عميد الكلية المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي، أن رؤية الكلية هي أن تكون مؤسسة تعليمية بمواصفات عالمية، وتمثل الخيار الأول والأفضل لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.