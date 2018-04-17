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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 08:15 ص

الاتحاد الأوروبي: لا يوجد أي اتصالات مع حماس بشأن قطاع غزة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
مروة عنبر
dostor.org/2131739

نفى شادى عثمان مسئول الإعلام فى مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس، الأخبار المتداولة عن وجود عرض أوروبي لحركة حماس لمواجهة الأزمة التى يعيشها قطاع غزة.

وقال عثمان فى تصريحات صحفية، أن "هذه الأخبار غير دقيقة، ولا يوجد أي اتصالات بين الاتحاد الأوروبي وحركة حماس، مؤكدا أن الاتحاد يرى أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الإنسانية والأوضاع الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة يتمثل في إنهاء الحصار الإسرائيلي ورفع كافة القيود والعراقيل الإسرائيلية وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة عملها بشكل كامل دون أي معيقات أو عراقيل".

وأكد عثمان أن أي حديث عن بديل لدور السلطة الفلسطينية غير مقبول ولا أساس له على الإطلاق، وإن الاتحاد الأوروبي يدعم تمكين الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها بشكل كامل فى غزة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مستمر بدعم جهود المصالحة الفلسطينية، ومبينا أنه لا بديل عن السلطة الفلسطينية لأخذ دورها بالكامل وتحمل مسئولياتها فى غزة.

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