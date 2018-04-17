العثور على جثة مجهولة لرجل فى ترعة بكوم أمبو

عثر أهالي قرية الإصلاح البحرية بمدينة كوم أمبو فى محافظة أسوان، على جثة رجل مجهولة الهوية، طافية على سطح مياه الترعة بالقرية، وتمكنوا من انتشالها بمعاونة أجهزة الأمن.



تلقى العميد محمود عوض، مدير مباحث أمن أسوان، بلاغًا من أحد مواطنين قرية الإصلاح البحرية فى كوم أمبو، مُفادها العثور على جثة رجل مجهولة الهوية، طافية على سطح مياه الترعة فى القرية.



على الفور، كلف مدير المباحث، المقدم عمار عبد الحميد، رئيس مباحث كوم أمبو، ومعاونه النقيب أسامه زيدان، لمعرفة تفاصيل الحادثة، وتأمين المنطقة بالكامل، فضلًا عن معاونة المواطنين لانتشال الجثة ومعرفة هويتها.



وفرضت أجهزة الأمن سياجًا مشددًا حول الشباب والصغار بمحيط الواقعة لتأمين رجال الإسعاف والجهات المعنية.