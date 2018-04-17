القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

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07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
مصر
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

طقس اليوم
طقس اليوم
dostor.org/2131737

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ليسود طقس حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد، وإن ظل معتدلا على السواحل الشمالية نهارا مائلًا للبرودة ليلا.

وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 20 36
وسط الدلتا 19 35
الإسكندرية 16 29
بلطيم 16 28
مطروح 17 27
السلوم 16 25
سيوة 17 36
بورسعيد 19 24
دمياط 18 24
العريش 13 30
رفح 12 29
الإسماعيلية 15 36
السويس 16 37
رأس سدر 18 33
نخل 10 32
نويبع 19 32
طابا 13 31
كاترين 10 30
الطور 20 29
شرم الشيخ 25 33
الغردقة 23 33
مرسى علم 22 31
الفيوم 19 36
بنى سويف 19 36
المنيا 17 37
أسيوط 19 37
سوهاج 20 37
قنا 20 37
الأقصر 20 38
أسوان 23 38
أبوسمبل 22 37
الوادى الجديد 24 37
شلاتين 20 33
أبورماد 19 33
رأس حدربة 22 32
حلايب 22 31

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