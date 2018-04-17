الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ليسود طقس حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد، وإن ظل معتدلا على السواحل الشمالية نهارا مائلًا للبرودة ليلا.



وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 36

وسط الدلتا 19 35

الإسكندرية 16 29

بلطيم 16 28

مطروح 17 27

السلوم 16 25

سيوة 17 36

بورسعيد 19 24

دمياط 18 24

العريش 13 30

رفح 12 29

الإسماعيلية 15 36

السويس 16 37

رأس سدر 18 33

نخل 10 32

نويبع 19 32

طابا 13 31

كاترين 10 30

الطور 20 29

شرم الشيخ 25 33

الغردقة 23 33

مرسى علم 22 31

الفيوم 19 36

بنى سويف 19 36

المنيا 17 37

أسيوط 19 37

سوهاج 20 37

قنا 20 37

الأقصر 20 38

أسوان 23 38

أبوسمبل 22 37

الوادى الجديد 24 37

شلاتين 20 33

أبورماد 19 33

رأس حدربة 22 32

حلايب 22 31