«الدفاع الروسية»: عودة أكثر من 59 ألف مواطن إلى الغوطة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن 580 مدنيا، عادوا أمس إلى ديارهم في الغوطة الشرقية، وأن أكثر من 59.5 ألف شخص عادوا إلى هناك منذ بداية العملية الإنسانية.



وجاء في بيان للوزارة، أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية: «يوم أمس، عاد 580 مدنيا إلى ديارهم في الغوطة الشرقية، ومنذ بدء العملية الإنسانية، شكل عددهم 59583 شخصا».



وكان الجيش العربي السوري أعلن، مساء السبت الماضي، خروج جميع المسلحين من بلدة دوما، وإتمام تطهير الغوطة الشرقية لريف دمشق من الإرهابيين.



