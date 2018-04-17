الصين تعلن وضعها الاقتصادى فى حال تصعيد النزاع مع واشنطن

أعلن رئيس قسم الإحصاءات العامة لهيئة الإحصاء الحكومية الصينية، شينج تشي هونج، اليوم الثلاثاء، أن النزاع التجاري مع الولايات المتحدة لن يكون له تأثير على اقتصاد الصين وتطورها، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية.



وقال تشي هونج في مؤتمر صحفي: «أنا أعلم بأن جميعكم مهتمون بكيفية تطور التناقضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الصيني. أريد أن أقول إن الاقتصاد الصيني أظهر لسنوات عديدة تقدما جيدا مع حفاظه على الاستقرار والاستدامة».



وأضاف: «أن التناقضات التجارية لن تؤثر على الاقتصاد الصيني أو زخم التنمية».



وأشار إلى أن الاقتصاد الصيني مرن للغاية، ما يعني أنه يمكنه التكيف بسهولة مع التغييرات، منوهًا بأن اقتصاد الصين مستقر للغاية، ولديه آفاق جيدة لمزيد من التطوير.