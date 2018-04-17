اليوم.. مؤقتو الصناديق الخاصة يحتجون أمام النواب لتثبيتهم علي الموازنة

ينظم اتحاد العاملين علي الصناديق الخاصة مؤقتين ومثبتين فصل مستقل، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاحية أمام مجلس النواب يعقبها تقديم شكاوي جماعية إلى كلِّ من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلسي الوزراء والنواب، اعتراضا على توقف صرف رواتبهم لعدة أشهر، بسبب تصفير أرصدة الحسابات والصناديق المتعاقدين عليها.



وقال مصطفي النجار مؤسس اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، إنه سيتم تقديم شكاوي جماعية من العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة إلى كلِّ من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب؛ للمطالبة بإلغاء قرار التثبيت على فصل مستقل، وضم الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة بالجهات الحكومية والمحليات والجامعات والمؤسسات على مستوى الجمهورية، تحقيقًا للاستقرار الوظيفي وحافظًا على حقوقهم الدستورية والقانونية.