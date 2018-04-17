التنظيم والإدارة: إنهاء خدمة الموظف بدون إنذار فى هذه الحالات

أكدت الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد خلت من وجوب توجيه أي إنذارات قبل إنهاء خدمة الموظف أيًا كانت الأسباب، سواء لفقده الجنسية المصرية، أو في حالة عمله لصالح جهة أجنبية بدون تصريح مسبق، أو ثبوت عدم لياقته الصحية أو انقطاعه عن العمل بدون عذر.



وأضاف الجهاز، في منشور صادر عنه مطلع مارس الماضي، أن انقطاع الموظف عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، حتى لو عوقب تأديبيًا، فإنه يجب علي السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه.



وجدد التنظيم والإدارة، رفضه في المنشور ذاته التماس تقدمت به إحدي الجهات الحكومية بمحافظة الفيوم بشأن طلب الإفادة بالرأي في مدي جواز سحب قرار إنهاء خدمة أحد الموظفين بسبب الانقطاع عن العمل، خاصة وأنه أبلغ جهة عمله بأنه ملازم للفراش، ولم يحضر للجنة الطبية، وعليه تم اتخاذ قرار بإنهاء خدمته.



وقال، إن ما قامت به الجهة من إنهاء خدمة الموظف لعدم مثوله أمام اللجنة الطبية وتقديم عذر مقبول عن سبب انقطاعه عن العمل يتفق مع صحيح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والتي لم تلزم جهة العمل بإنذار الموظف قبل اتخاذ قرار بإنهاء خدمته.