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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 07:11 ص

«جائزة بوليتزر» تكرّم 3 صحفيين فجّروا فضيحة هارفي واينستين

«جائزة بوليتزر» تكرّم
«جائزة بوليتزر» تكرّم 3 صحفيين فجّروا فضيحة هارفي واينستين
عبير سليم
dostor.org/2131730

فازت صحفيتان تعملان في صحيفة "نيويورك تايمز" وثالث يعمل في مجلة "ذي نيويوركر" أمس، بجائزة "بوليتزر"، أهم جائزة في مجال الصحافة في الولايات المتحدة، وذلك تكريما لهم على جهودهم في كشف اتهامات التحرش الجنسي التي وجهتها نساء عديدات إلى هارفي واينستين في مطلع أكتوبر الماضي، وكانت بمثابة قنبلة أطاحت بالمنتج الهوليودي وامبراطوريته وتردّد صداها في العالم أجمع.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، فقد حازت الصحفيتان في "نيويورك تايمز" جودي كانتور وميجان توهي وزميلهما في "ذي نيويوركر" رونان فارو، بجائزة "بوليتزر" عن "صحافة الخدمة العامة"، الفئة الأبرز على الإطلاق بين سائر فئات جائزة "بوليتزر".

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