المغرب ينال دعم جنوب إفريقيا لاستضافة كأس العالم 2026

أعلن اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا دعمه "غير المشروط" لترشح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026.



وقال داني جوردان رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم "إنها خرافة قديمة أن الدول الأفريقية ليس لديها القدرة على ذلك، وعلى الرافضين التوقف عن إثارة الجدل السياسي"، حسبما أفادت "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء.



وأضاف أن أفريقيا استضافت أفضل بطولة لنهائيات كأس العالم على الإطلاق، وبدعم قوي للمغرب، أعتقد أنه سوف يحذو حذو جنوب أفريقيا.



ويتنافس المغرب مع طلب مشترك تقدمت به كندا والمكسيك والولايات المتحدة.



ويأمل المغرب أن يكون ثاني دولة أفريقية تقام البطولة على أرضها بعد جنوب أفريقيا التي استضافت كأس العالم في عام 2010.