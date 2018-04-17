اليوم.. نظر طعن 215 متهمًا فى «كتائب حلوان»

تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة النقض، برئاسة المستشار فتحي جودة، الطعن المقدم من 215 متهمًا، في قضية كتائب حلوان، لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك على قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 25 جنايات، جنوب القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة، بإدراج 215 متهمًا، بقضية كتائب حلوان، في القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، لمدة 3 سنوات.



وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن قررت إدراج المتهمين، بنفس القضية، بتاريخ 11 يونيو 2016، وتم الطعن عليه، أمام محكمة النقض، والتي قضت بإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، ثم تم إدراجهم للمرة الثانية، بالقرار الصادر 653 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا.