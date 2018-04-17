دراسة: التمارين الرياضية تحمى القلب

يغفل الكثير منا ممارسة التماريين الرياضية، حيث يرها البعض أنها نوع من الرفاهية، وأن ضغوط الحياة تتسبب في العزوف عنها.



وكشفت بحث جديد، نشر في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، أن ممارسة التمارين الرياضية يحسن من صحة القلب، ويحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب الخطرة، وفقا لموقع "eurekalert" الطبي.



وقالت البروفيسور إيفا بريسكوت، أستاذة الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية وإعادة التأهيل في جامعة كوبنهاغن بالدنمارك، إن التمارين الرياضية تحمي الناس من التعرض لنوبة قلبية.



ووجد الباحثون أن المرضى الذين يمارسون التمارين الرياضية، كانوا أقل عرضة للموت من توقف عضلة القلب، وأن الاستمرار في ممارسة الرياضة يحمي من تصلب الشرايين.