نصائح طبية فى حالة ولادتك وأنتى بمفردك

يمكن أن تتعرض النساء لوجع الولادة، وقد يتسبب في ولادتها؛ لذا قدم الدكتور أحمد التاجي، أستاذ إمراض النساء والتوليد والعقم، بعض النصائح في حالة حدوث "طلق الولادة" وأنتي بمفردك.



وأكد "التاجي"، أن الالتزام بالهدوء وعدم الهلع والخوف، من الأمور التي تساعدك في الحفاظ على جنينك سليم، حتى تأتي الإعانة.



وأضاف التاجي، في تصريح لـ"الدستور"، أن الولادة تمر بثلاثة مراحل، الأولى: هو طلق الولادة وهذا قد يستغرق وقتا، الثانية: اتساع عنق الرحم، والثالثة: هي خروج الجنين.



وأوضح أنه لا توجد أي خطورة على الأم في حالة ظهور الطلق، لافتًا إلى أن بعض العادات البسيطة قد تساعدك في مرور هذا الوقت بأمان.