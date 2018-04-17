علماء: أعضاء المدمنين تصلح زراعتها للمرضى

أكدت دراسة علمية نشرتها دورية "أنالز أوف إنترنال ميديسين"، أن أعضاء المتوفين بسبب تعاطي جرعات المخدرات الزائدة تصلح –شأنها شأن الأعضاء البشرية للأصحاء- للزراعة في أجساد المرضى الذين يُعانون من فشل أجهزتهم الحيوية.



ووفقًا لموقع "scientificamerican"، لاحظ الباحثون أن أعضاء المدمنين المتوفين من جَرّاء الجرعات الزائدة ليست أقل مرتبةً من حيث الوظيفة والأداء، مقارنةً بالأعضاء المأخوذة من أشخاص عاديين، مضيفين أنها "كانت أفضل في بعض الحالات".



وتضاعفت أعداد المتوفين بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 24 ضعفًا منذ عام 2000 وحتى الآن.



وتشير الدراسة إلى أن العالم يواجه مشكلة نقص في الأعضاء، إذ يقبع أكثر من 120 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية على قوائم الانتظار في العام الماضي، فيما لم يتوافر سوى 10281 متبرعًا خلال عام 2017.



وتقول كريستين دوران، الباحثة في الدراسة وأستاذ مساعد الطب بجامعة جونز هوبكينز الأمريكية، إن الوفيات بالجرعات الزائدة في الولايات المتحدة الأمريكية أشبه بالوباء، والدراسة تُشجع على استخدام أعضاء المدمنين المتوفين وزراعتها في أجسام المرضى.



وأوضحت أن عدد الحاصلين على الأعضاء البشرية من المتوفين من جَرّاء جرعات المخدرات الزائدة ارتفع من 1% عام 2000 إلى نحو 13% من إجمالي عدد الأعضاء المزروعة في 2017".



وتقول الدراسة إن المتوفين بجرعات زائدة من المخدرات يموتون بسبب هبوطٍ في الدورة الدموية، ولا يُعانون في الغالب من أمراض ضغط الدم المرتفع أو السكري أو احتشاء عضلة القلب، ما يجعل أعضاءهم أفضل جودةً، مُقارنة بالمتوفين من جرّاء السكتات الدماغية أو الجلطات أو موت جذع المخ.