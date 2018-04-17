دراسة: «الكوارث الطبيعية» سبب كافى لولادة طفل يُعانى من «التوحد»

كشفت درسة هي الأولى من نوعها، حيث تسلط الضوء على العلاقة بين التفاعلات الجينية والبيئة، حيث أكدت أن التعرض للأعاصير الشديدة أثناء فترة الحمل قد يزيد من خطر ولادة طفل يعانى من مرض التوحد.



وأوضح الباحثون، وفقًا لموقع "ويب ميد"، أن هناك العديد من الدراسات المتعددة حول تأثير الكوارث الطبيعية على تطور المخ والسلوك، حيث لوحظ أن تأثير الأعاصير يحدث أثناء فترة الحمل خاصة فى المنتصف بين الأسابيع الـ17 و24؛ لترتفع هذه المخاطر عما كان معتقدًا فى السابق.



يأتي ذلك فى الوقت الذي شدد فيه الباحثون على العلاقة القوية بين الاضطرابات النفسية مثل الفصام، والاكتئاب، والقلق، وحتى مرض التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط على جوانب السلوك، مثل عدم الاستقرار العاطفي واضطراب فى السلوك.