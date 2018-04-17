طبيب: «رمل الشاطئ» صحى على جلد القدم

اقتربت إجازة الصيف، الأمر الذي ينتظرة الكثيرون من أجل الذهاب إلى الشواطئ، حيث يعتبر المنفذ الرئيسي للشعب المصري للهروب من حرارة الصيف.



ويوجد الكثير من الأشخاص يرتدون جوارب، أو أحذية على القدم، وهذا من الأشياء الخاطئة، وهذا ما أكده الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية.



وأوضح "الناظر"، أن الرمال عندما تتخلخل داخل مسامات القدم، تعمل كصنفرة، التي تساعد في إزالة الجلد الميت على القدم، لافتًا إلى أن حبات الرمل، تساعد في تنشيط وتجديد خلايا الجلد، والحفاظ على صحتة، كما أنة يساعد في إكساب الجلد نعومة فائقة.