الكونجرس الأمريكى يناقش قرار استرداد السلطة على الجيش

أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، عن طرح تشريع طال انتظاره من أجل منح تفويض الكونجرس للقيام بحملات ضد جماعات متشددة في العراق وسوريا ومناطق أخرى، مع سعي المشرعين لاسترداد السلطة على الجيش من البيت الأبيض، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية، اليوم الثلاثاء.



واقترحت مجموعة من الأعضاء بقيادة السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والسناتور الديمقراطي تيم كين عضو اللجنة تشريع (تفويض استخدام القوة العسكرية) الذي يجيز استخدام "كل القوة اللازمة والمناسبة" ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان وتنظيم داعش والقوى المرتبطة بها.



ولا يجيز التشريع المقترح استخدام القوة العسكرية ضد أي دولة.



كما لا يحدد موعدا لنهاية العمل العسكري رغم أنه يقترح مراجعة بالكونجرس كل أربع سنوات.