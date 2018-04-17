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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 03:55 ص

الإمارات تحتضن أول مجلس عالمى للأقليات المسلمة

الإمارات تحتضن أول
عبير سليم
dostor.org/2131705

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للأقليات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة، إنشاء المجلس العالمي للأقليات المسلمة، ويكون مقره العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، استجابة لمطالبات قادة الأقليات المسلمة في مختلف دول العالم، لتكون أبو ظبي الحاضنة لأول منصة تهتم بشؤون الأقليات المسلمة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، صباح اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للأقليات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة في أبوظبي، أمس الإثنين.

وبحسب النعيمي فأنه من المقرر أن تستضيف العاصمة الإماراتية، يومي 8 و9 مايو المقبل، هذا المؤتمر، بمشاركة 500 ممثل ينتمون إلى أكثر من 140 دولة.

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