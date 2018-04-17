ضبط 4 أطنان دواجن فاسدة بالحوامدية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط ٤ أطنان دواجن فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالحوامدية.



كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، تفيد قيام صاحب مصنع غير مرخص لتعبئة الدواجن، منتهية الصلاحية وإنتاجها بتاريخ جديد.



وعلى الفور تشكّلت قوة من المباحث، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير المباحث، والرائد محمود أمين، رئيس المباحث، ومعاونيه النقيب عبد العزيز فرحات، والنقيب عادل طلبه، وتمكنوا من مداهمة المصنع والقبض على المتهم، ونجحت القوات في ضبط ٤ أطنان دواجن فاسدة.



وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة بالواقعة.

