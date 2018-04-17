القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 03:17 ص

اليوم.. محاكمة سيد مشاغب و8 آخرين من «وايت نايتس»

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
مصطفى حربى - عادل عبدالعال
dostor.org/2131700

تنظر، اليوم الثلاثاء، المحكمة العسكرية، محاكمة سيد مشاغب، مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس»، و8 آخرين من أعضاء الرابطة، في اتهامهم بقضية «تنظيم وايت نايتس».

والمتهمون في القضية التي تحمل رقم 94 لعام 2017 غرب القاهرة العسكرية، هم: السيد على فهيم، والشهير بـ«سيد مشاغب»، محبوس، وياسر سيد عبدالحفيظ «بوجو»، محبوس، وأحمد جمال الدين بحر «مُخلى سبيله»، وعمر ماجد أحمد «هارب»، وأحمد عبدالناصر محمد «هارب»، وفهد مصطفى مغاوري «هارب»، وصلاح محمد محمد «هارب»، وحسن مجدي محيي الدين «جزرة»، مودَع بمستشفى الصحة النفسية.

وأسندت النيابة «سيد مشاغب» بإنشاء وتأسيس وإدارة وتولِّي زعامة جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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