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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 03:16 ص

اليوم.. محاكمة متهمين بقتل صاحب فيلا فى العجوزة

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
مصطفى حربى - عادل عبدالعال
dostor.org/2131699

تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات دائرة العجوزة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين أحمد العادلي ومحمد أبوكريشة، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ومحمد علاء فرج، محاكمة متهمين بقتل صاحب فيلا لسرقته.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 17026 لسنة 2012 جنايات العجوزة، قيام المتهمين «محمد عبدالرافع عبدالمطلب، وهاني عبدالكريم خليل، وعبدالشافي رشاد عبدالمولى، وإسماعيل محمد محمد، وخالد خلف الله يوسف، ومحمود أحمد عباس»، بقتل المجني عليه هشام محمد محمد أبو النصر عمدًا مع سبق الإصرار، وعقد العزم على إزهاق روحه، وذلك أن توجهوا إلى مسكنه لسرقته، مستخدمين «مطواة قرن غزال وكذلك سلاح ناري»، وتوجهوا إلى المسكن، مدعين أنهم تابعون لهيئة النظافة ومكلفون بطلاء السور وبوابة الفيلا المقيم بها المجني عليه، ووزعوا الأجور بينهم، وأحضروا بعض مواد الطلاء وسمح لهم ودخلوا الفيلا، فقام المتهم الثاتي بإسقاطه أرضًا، ووجه له عدة لكمات على وجهه، والمتهم الثالث أغلق البوابة، وقام المتهم الثاني بطعنه عدة طعنات متفرقة من جسده، أودت بحياته، والمتهم الأول ينتظر بالسيارة المستأجرة بالقرب من الفيلا.

بينما المتهمون الرابع والخامس والسادس اشتركوا بطريق التحرض والاتفاق، والمساعدة في ارتكاب الجريمة، كما أسندت النيابة لهم تهمة سرقة منقولات مملوكة للمجني عليهما هشام محمد محمد أبوالنصر وآمال واصف عبدالعزيز.

ودلت تحريات مفتش مباحث فرقة الأهرام بمديرية الجيزة على اعتزام المتهمين سرقة متعلقات المجني عليه من داخل مسكنة وإزهاق روحه وإزهاق روح أي شخص متواجد معه خشية افتضاح أمرهم.

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