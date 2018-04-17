مؤشر نيكى ينخفض 0.15% فى بداية التعامل بطوكيو

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.



وانخفض مؤشر نيكي 0.15 % إلى 21801.83 نقطة، كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقُا 0.16 % ليهبط إلى 1733.38 نقطة.





