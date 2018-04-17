عمرو سعد يصور مشاهد مستشفى السجن بجامعة 6 أكتوبر

صور الفنان عمرو سعد، خلال اليومين الماضيين مجموعة من مشاهد مسلسل الجديد "بركة" المقرر طرحه خلال الموسم الرمضاني المقبل بمستشفى جامعة 6 أكتوبر.



واختار المخرج محمود كريم المستشفى لتكون بديلًا لمستشفى السجن ويظهر "عمرو" خلال المشاهد مع الفنان رامي غيط صبري عبدالمنعم ومحمود فارس، وتجمع أطباء المستشفى حول طاقم العمل وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.



و«بركة»، من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، ومن بطولة عمرو سعد وهالة صدقى وكمال أبورية وإسلام جمال وأحمد حلاوة وعمر زهران.

