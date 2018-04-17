عرض عسكرى يمنى يُرعب ميليشيا الحوثى الانقلابية

نقل موقع «نافذة اليمن»، اليوم الثلاثاء، عن ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، أحدث صورة لقوات العميد طارق محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس السابق، التي تم تجميعها مؤخرا في ثلاثة ألوية عسكرية، والدفع بها باتجاه الساحل الغربي لليمن، والمعززة بآليات عسكرية ومعدات حربية نوعية.



ويظهر في الصورة التي وصفها الموقع اليمني بأنها أرعبت ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، العميد طارق، وهو يلقي في القوات كلمة بعد استكمال وصولها إلى مواقعها التى تم تحديدها من قبل الشرعية، والتحالف في الساحل الغربي.



ووفقا للموقع اليمني تداول الناشطون، تأكيدات بأن الرتب العسكرية للقوات بما فيها طارق هي العلم الجمهوري، وأن شعارهم أنهم قوة مقاومة وطنية هدفها تحرير اليمن من ميلشيات الحوثي الانقلابية.