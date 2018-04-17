فيديو.. «DMC» تطرح الإعلان الأول لـ«نسر الصعيد»

طرحت شبكة قنوات "DMC" الإعلان الأول على شاشتها من مسلسل "نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان، والذي يعرض على شاشتها حصريًا خلال رمضان المقبل.



وظهر "رمضان" في دور ضابط الشرطة الصعيدي الذي تحدث بينه وبين الفنان سيد رجب الذي يجسد دور "هتلر" خلافات كثيرة خلال أحداث العمل مما يعرضه لمشكلات كثيرة.



وبدأت "DMC" في عرض إعلانات مسلسلاتها الحصرية، حيث تعاقدت على 5 مسلسلات من العيار الثقيل على رأسهم النجم الكبير يحيى الفخراني بمسلسله الجديد "بالحجم العائلي".



ومسلسل "نسر الصعيد" يشارك في بطولته محمد رمضان ووفاء عامر ودرة وسيد رجب وعائشة بن أحمد، من تأليف محمد عبدالمعطي، ومن إخراج ياسر سامي.