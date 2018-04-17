اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبى وإرهابى درنة بـ«الظهر الأحمر»

قالت مصادر عسكرية ليبية، فى وقت مبكر من صباح، اليوم الثلاثاء، إن اشتباكات عنيفة يدور رحاها وبشدة بمنطقة الظهر الحمر جنوب غرب مدينة درنة بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية.



وبحسب صحيفة «المرصد» الليبية، لم تكشف المصادر عن سقوط أي إصابات فى صفوف قوات الجيش، كما أنه لم يتبين بعد وجود أي إصابات بصفوف الجماعات الإرهابية المتحصنة فى المنطقة.



وكان الإعلام الليبي أفاد في وقت سابق، بأن اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش ومجلس شورى مجاهدي درنة جنوبي المدينة بعد منتصف ليل، أمس الإثنين، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من إعلان رئاسة الأركان العامة اكتمال التجهيزات لاقتحام المدينة، وقتال الجماعات الإرهابية.



وفى سياق متصل، أنهت القوات الخاصة الصاعقة الليبية، استعدادها من أجل الانطلاق لتحرير مدينة درنة من براثن الإرهابيين.



وأعلن المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، صباح اليوم الثلاثاء، أن أفراد غرفة السيطرة المتحركة بالقوات الخاصة الصاعقة، أعلنوا من داخل محاور مدينة درنة استعدادهم التام لتلقي التعليمات بشأن إقتحام المدينة.