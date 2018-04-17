اليوم.. مؤتمر «الاستثمار فى الشرق الأوسط» بحضور 3 وزراء

يعقد مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية واتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، برعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.



وينظم المؤتمر الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين، والذي سيعقد في القاهرة لأول مرة، حيث سيسلط المؤتمر الضوء على صناعة الاستثمار المصرية والفرص المحتملة للمستثمرين الدوليين والإقليميين، بالإضافة إلى مناقشة تطوير الأسواق المالية الإقليمية والاتجاهات المالية العالمية.



ويشارك بالمؤتمر 25 متحدثًا لتغطية الموضوعات المطروحة للنقاش بحضور أكثر من 300 شخصية هامة من خبراء الاستثمار وصناع القرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة عدد من خبراء الاستثمار من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.