«على بابا» يحقق أكثر من 6 ملايين جنيه خلال أسبوعين ونصف

حصد فيلم "علي بابا" بطولة الفنان كريم فهمي إيرادات مرتفعة للغاية خلال عرضه بموسم عيد شم النسيم، وتصدره لإيرادات أفلام الموسم بفارق كبير عن المنافسين.



ووصلت الإيرادات الكلية إلى 6 ملايين جنيه و350 ألفا في أسبوعين ونصف من العرض، بفارق يصل إلى أربعة ملايين ونصف عن الفيلم الثاني "نورت مصر" الذي يعرض في اليوم نفسه.



"على بابا" فيلم تدور أحداثه فى إطار من الكوميديا، تأليف كريم فهمى، إخراج وليد الحلفاوى، بطولة كريم فهمى، وأيتن عامر، وصبرى فواز، ومحمد ثروت، وأحمد فتحى، ودارين حداد، وفراس سعيد، وتامر هاشم، وإنتاج أحمد السبكى.