«Day of the Dead: Bloodline» بدور العرض المصرى.. الأربعاء

تبدأ، غدًا الأربعاء، قاعات ودور العرض السينمائية المصرية عرض الفيلم الأمريكي «Day of the Dead: Bloodline»، في عدة سينمات منها نايل سيتي وسيتي ستارز.



ويأتي عرض الفيلم بعد عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاثة أشهر ونصف، وتدور القصة حول مجموعة صغيرة من الأفراد العسكريين والناجين الذين يختبئون داخل قبو تحت الأرض، بينما يحاولون البحث عن علاج لوباء الزومبي الذي تفشى في ربوع العالم.



«Day of the Dead: Bloodline» من بطولة صوفي سكلتون، جوناثان سيشايش، جيف جم، ماركوس فانكو، ومارك رينو سميث ومن إخراج هيكتور هرنانديز فيسنس.