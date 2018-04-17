اليوم.. وزير البترول يفتتح مؤتمر «موك 2018» بالإسكندرية

يفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أعمال المؤتمر والمعرض الدولى التاسع لدول حوض البحر المتوسط "موك 2018"، الذى يعقد هذا العام تحت شعار "اكتشاف إمكانيات البحر المتوسط.. الانطلاقة الثانية"، وذلك على مدار 3 أيام.



ويشارك في المؤتمر ما يقرب من 200 شركة محلية وعربية وعالمية في مجالات صناعة البترول والغاز من 12 دولة والخبراء والمهتمين بالصناعة البترولية في مصر ودول حوض البحر المتوسط، إذ من المتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى نحو 1600 مشارك على مدار أيام انعقاد المؤتمر والمعرض المصاحب له.