«البدوى»: مقترح إنشاء مجلس قومى للرجال «غير منطقى»

قال محمود البدوي، الخبير الحقوقي، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن مشروع القانون المقدم بشأن إنشاء مجلس قومي للرجال، غير منطقي.



وأضاف "البدوي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن إنشاء مجالس متخصصة هو بمثابة أداة للمطالبة بحقوق الكيانات الضعيفة فى المجتمع، وبالتالي يتم تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، كما نص الدستور، على أىيأن حقوق الرجل غير منقوصة، ولا يحتاج لكيان يطالب بها.



وأوضح أن مصر صدقت على الاتفاقيات الدولية التى تخص المرأة والطفل، التي تنادي بحقوق تلك الفئات، فى مواجهة الإرث الثقافي المغلوط، وتخصيص مجالس للدفاع والمطالبة بحقوقهم، لتقف كحائط صد لتلك العادات والموروثات المغلوطة فهناك تمييز سلبي، متسائلًا: «ما الهدف من إنشاء مجلس قومي للرجل، وهو يحصل على كل حقوقه؟».

