فرنسا تبدأ إجراءات تجريد بشار الأسد من وسام جوقة الشرف

أعلن مصدر في قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدأ إجراءات ترمي الى تجريد نظيره السوري بشار الأسد من وسام جوقة الشرف الذي قلّده إياه الرئيس الأسبق جاك شيراك في 2001.



وقال المصدر، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، إن الإليزيه يؤكد أنه تم بالفعل اطلاق إجراء تأديبي لسحب وسام جوقة الشرف من بشار الأسد.



ووسام جوقة الشرف هو أعلى تكريم على الاطلاق في الجمهورية الفرنسية ويعود تاريخه الى نابوليون بونابرت.



ويأتي الإعلان عن عزم باريس تجريد الأسد من هذا الوسام بعد يومين من الضربة العسكرية التي شاركت فيها فرنسا مع الولايات المتحدة وبريطانيا، الى نظامه بعدما اتهمته الدول الثلاث بالوقوف خلف هجوم "مزعوم" بالاسلحة الكيميائية استهدف مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية لدمشق والتي كانت خاضعة حتى الامس القريب لسيطرة فصائل معارضة.