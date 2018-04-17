الخميس.. نجوم الثقافة والفكر ضيوف صالون تغريد فياض

تستضيف قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا٬ فعاليات صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني العشرين٬ ولقاء بعنوان «المرأة أسطورة الوطن»، وذلك في تمام الرابعة والنصف من عصر الخميس٬ الموافق 26 أبريل الجاري.



هذا ويشارك في الصالوم كل من الدكاترة: عزة هيكل عميدة كلية اللغة الاعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا٬ رانيا الحسيني عضو المجلس القومي للمرأة٬ فايزة سعد أستاذ الأدب المقارن- جامعة عين شمس٬ عائشة العولقي دبلوماسية يمنية ورئيسة النادي الثقافي اليمني٬ ليلى إسماعيل حفيدة المناضلة هدى شعراوي٬ آمنة فزاع نائب رئيس الجمعية الأفريقية-ورئيسة نادي المرأة الأفريقية.



كما يشارك في الصالون الإعلامي نشأت الديهي٬ المخرجة العمانية ليلى حبيب ٬المخرج العماني حميد العامري٬ المخرجة الموريتانية مي مصطفى٬ الكاتبة ضحى عاصي٬ المستشار اللبناني حسن فياض دكتور جمال شعبان جراح القلب.



يضم الصالون شهادات نسائية تشارك فيها أديبات وأكاديميات: د. نجوى العدل أستاذة في كلية الصيدلة- الإذاعية نهلة الشافعي- الكاتبة أمل رزق-الأديبة والسيناريست أنجير دينج من جنوب السودان)

مع فقرات شعرية وفنية لشعراء وفنانين من مصر والدول العربية -في الأمسية الشعرية في الصالون.