اليوم.. انطلاق ملتقى صناعة الإبداع بالقاهرة

ينطلق «ملتقى صناعة الإبداع» في نسخته الثامنة برعاية شركتي «The Worx» و«Idea Bakers»، اليوم الثلاثاء، بمشاركة نخبة كبيرة من الخبراء الدوليين، والمحليين والمهتمين بالمجالات الإبداعية، فى القاهرة.



ويشهد الملتقى هذا العام عددا كبيرا من الموضوعات تتضمن بشكل أساسي الحديث عن المحتوى، إذ يضم جدول أعمال الملتقى منهجا شاملا لمحتوى الذكاء الاصطناعي، الأعمال التجارية، الإعلان، التسويق، الإنتاج التليفزيوني والرقمى، السينما، الموسيقى، الفنون ومستقبل المحتوى والإعلام.