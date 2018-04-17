القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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اقتصاد
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 01:07 ص

تراجع أسعار النفط اليوم

تراجع أسعار النفط
سيد ابراهيم
dostor.org/2131646

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضى التى تخطت حاجز 72 دولار للبرميل بسبب التوترات السياسية بالمنطقة والعدوان الثلاثى على سوريا، وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت اليوم 71.75 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 66.65 دولار للبرميل.

وقال الدكتور جمال القليوبى، الخبير البترولى وعضو جمعية مهندسى البترول، لـ«الدستور»، إن انخفاض أسعار النفط العالمى، يؤثر بالإيجاب على فاتورة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، وتدعم الاقتصاد المصرى.

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