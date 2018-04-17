اليوم.. وزير الاتصالات يشهد افتتاح المقر الجديد لـ«أورانج مصر»

يزور ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "أورنچ" العالمية، اليوم الثلاثاء، مصر ويلتقي بقيادات رفيعة المستوي بالحكومة المصرية؛ لبحث استراتجية الشركة العالمية للتوسع في استثماراتها في مصر.



ويشارك المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، فى الافتتاح الرسمى للمقر الرئيسى لشركة أورانچ مصر بالقرية الذكية والذى يحضره ستيفان ريتشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أورانچ العالمية، وبهذا التحول ستنتقل جميع إدارات الشركة إلى القرية الذكية أكبر تجمع لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.



وتوجد مجموعة أورنج العالمية في 28 دولة منها مصر والبلد الأم فرنسا، وبلغ حجم إيرادات المجموعة حوالي 40 مليار يورو بنهاية 2015، ويعمل بالشركة 156 ألف موظف حول العالم، بما في ذلك 97 ألف موظف في فرنسا، ويصل عدد مشتركيها لـ263 مليون عميل حول العالم، منهم 201 مليون عميل خدمة الهاتف المحمول، و18 مليونًا من عملاء خدمة البرودباند الثابت.