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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية

سوريا تتصدى لصاروخ
سوريا تتصدى لصاروخ - صورة أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2131600

قال التلفزيون السورى إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخى استهدف قاعدة الشعيرات الجوية بريف حمص، ولم يذكر التلفزيون الجهة التى ربما شنت الهجوم.

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