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الثقافة
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 12:41 ص

«الكرمة» تطرح الطبعة الثالثة لرواية «صونيتشكا»

«الكرمة» تطرح الطبعة
نضال ممدوح
dostor.org/2131594

صدرت حديثًا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع٬ الطبعة الثالثة من رائعة الكاتبة الروسية لودميلا أوليتسكايا رواية «صونيتشكا».

وجاء في الرواية : «غرقت "صونيتشكا" في الكتب منذ صغرها، وعاشت بين شخصيات الروايات، غير مُكترثة بما يدور في الواقع من حولها، إلى أن تعرف عليها "روبرت فيكتوروفيتش" في قبو المكتبة العامة وطلب يدها، فتركت الكتب، وعاشت حياة بسيطة لكن سعيدة مع زوجها الفنان وابنتهما الوحيدة. لكن لم يفارقها يومًا الشعور بأنها لا تستحق كل هذه السعادة، فلم تُفاجأ عندما جاء ما يُهددها».

و«صونيتشكا» هي رواية قصيرة رائعة ومُحكمة، ترصد التحولات النفسية العميقة لشخصياتها من خلال تفاصيل الحياة اليومية وعلى خلفية النظام السوفيتي الحديدي،وتحكي «أوليتسكايا» ببراعة قصة بطلة لا مثيل لها في كل الكتب التي تقرأها.

وولدت «لودميلا أوليتسكايا» عام 1943. وهي أكثر كُتاب روسيا المعاصرة ترجمةً إلى اللغات الأخرى. وباعت أعمالها أكثر من أربعة ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم. هي كذلك صاحبة الرقم القياسي في تاريخ الترشيحات لجائزة البوكر الروسية، حيث وصلت خمسة من أعمالها إلى القائمة القصيرة، منها «صونيتشكا» عام 1993. نالت كذلك جائزة «مديسيس» الفرنسية للرواية الأجنبية عام 1996، وجائزة «جيوزيبيه أتشربي» الأدبية في إيطاليا عام 1998.

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