«عدو ترامب».. من هو جون بايدن المرشح المحتمل للانتخابات الأمريكية 2020؟

موجة من المشادات تسود الولايات المتحدة الأمريكية بسبب انتخابات 2020، وهناك ترشيحات لبعض الأشخاص والذين لديهم مواقف معادية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان منهم نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والذي أعلن احتمالية ترشحه للانتخابات الأمريكية، وقد وصف ترامب بايدن بأنه ضعيف عقلا وجسدا، محذرا من أنه إذا بدأ العراك بالضرب لكان بايدن الباكي أولا.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "بايدن":



- جوزيف روبينيت أو "جو" بايدن الابن، ولد 20 نوفمبر 1942، وهو سياسي أمريكي، كان نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من عام 2009 إلى 2017 أثناء حكم الرئيس باراك أوباما، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ومثل ولاية ديلاوير كسيناتور من عام 1973 حتى أصبح نائب الرئيس في عام 2009.



- في 27 أغسطس 1966، بينما كان "بايدن" لا يزال طالبًا في القانون تزوج من نيليا هنتر.



- منذ عام 1991 عمل "بايدن" كأستاذِ مُلحَقِ أيضًا في كلّيةِ قانون جامعةِ ويدينير، حيث يدرس القانون الدستورى.



- في عام 1969 بدأ "بايدن" في التدرب على العمل بالقانون في ويلمنجتون وديلوار، وتم انتخابه بعدها ليكون قنصل نيوكاسل، حيث خدم فيها من سنة 1970 إلى 1972.



- "بايدن" هو عضو قديم في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي التي رأسها من عام 1987 حتى عام 1995 وفيها خدم كعضو أقلية من عام 1981 حتى عام 1987 ومرة أخرى من عام 1995 حتى عام 1997، في هذه المدة، تعامل مع المسائل المتعلقة بسياسة المخدرات، ومنع الجريمة، والحريات المدنية، وعندما كان رئيسًا ترأس جلستي تعيين محكمة عليا بشكل خاص: بوبرت بورك في عام 1987 وكيلرنس توماس في عام 1991.



- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بـ"المجنون"، وهدد بجعله يبكي هاربًا منه.