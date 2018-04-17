تعرّف على سعر «النيكل» اليوم

أعمال فنية مميزة لطلاب مدارس الجيزة بمعرض «السعيدية» (صور)

نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظ الجيزة، مساء اليوم الإثنين، معرضًا لعرض الأنشطة المدرسية الخاص بالطلاب المبدعين مستوى المديرية بمدرسة السعيدية الثانوية. وتواجد عدد من الطلاب الموهوبين داخل ...