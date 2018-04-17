بالصور.. الأهالى يطاردون محمد رمضان فى قنا أثناء تصوير «نسر الصعيد»

صور الفنان محمد رمضان مجموعة من مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد "نسر الصعيد" على مدار اليوم الثلاثاء، بمحافظة "قنا" بين قرية "الحميدات" ومعبد دندرة.



وطاردت الأهالي "رمضان" وطاقم عمله وأصروا على التقاط الصور معه، مما عطل التصوير في عدة مناسبات، ولكن "رمضان" لم يبد أي امتعاض لذلك؛ بل بادلهم التقاط الصور والترحيب أيضًا.



وبالرغم من ذلك تسبب تواجد الأهالي المستمر في نشر العديد من صور الشخصيات المختلفة؛ بل امتدت إلى تصوير مشاهد كاملة من المسلسل أثناء التصوير مما يعمل على حرق جزء من الأحداث.