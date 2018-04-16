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الإثنين 16/أبريل/2018 - 11:56 م

روّاد «تويتر» يفضحون قطر: «تحاول العصف بأمن الصومال»

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
محمد عمر
dostor.org/2131546

شنَّ روّاد موقع «تويتر»، هجومًا حادًا على قطر واتهموها بمحاولة «العصف بأمن الصومال» بعدما بدأت أوضاعه في التحسن بشكل كبير، لتعمل بالتعاون مع تركيا في الإضرار بأمنه بعد فشل دورها التخريبي في الدول العربية.

وتحت هاشتاج «قطر_تعبث_بأمن_الصومال»، تداول نشطاء، اليوم، العديد من التغريدات لفضح نظام تميم بن حمد في الصومال.

وقال أحد المستخدمين «خاب مسعى قطر في مصر والبحرين والعراق وليبيا وسوريا واليمن وفلسطين، واتجهت إلى الصومال وكالعادة سننتصر بإذن الله».

وعلّق آخر: «مئات المشاريع الخيرية نفذتها الإمارات لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء للشعب الصومالي الشقيق ولكن حكومة فيرماجو (الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو) تأبى إلا أن تجعل من شعب الصومال رهينة في يد منظمات التطرّف والإرهاب».

وكانت الحكومة الصومالية أوقفت مؤخرًا طائرة إماراتية وعلى متنها دبلوماسيون واحتجزت أموالًا كانت بحوزتهم لدعم المهام الإنسانية في الصومال، فيما احتجت الحكومة الإماراتية على هذا الأمر.

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