ليلة فنية جديدة لفرقة التراث بدار الأوبرا الجمعة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء الجمعة المقبل، حفلًا فنيًا لفرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجي، ومشاركة نجوم الفرقة محمد شوقي، وحنان عصام، وحنان الخولي، ونهى حافظ، وياسر سليمان، ومحي صلاح، وأحمد الوزيري، وأحمد محسن.



يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الحان زمن الفن الجميل، منها: «عن العشاق سألوني، حانت الأقدار، بايعني ولا شاريني، سماح، دور عشقت روحك، بقى عايز تنساني، سلم على، بياع الهوى، خايف أقول اللي في قلبي، شوفت حبيبي».

