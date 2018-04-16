نشطاء يفضحون استغلال قطر للصوماليين

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن النظام القطري استغل الاضطرابات التي تعصف بالصومال والأوضاع الانسانية لدعم الإرهاب، وسحب الصومال بعيدا عن المنطقة العربية لصالح تركيا.



وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي اليوم العديد من التغريدات لفضح نظام تميم بن حمد.



وقال احد المستخدمين "يا أهل الصومال يا أهل مقديشو افيقوا ولا تتخذوا دول الهدم والدمار قطر ورعاتها أولياء فتكونوا في دمار كما فعلوا بحليفهم القذافي فقتلوه شر قتله ودمروا بلاده تدميرا".



فيما قال مستخدم آخر "الشعب الصومالي عليهم ان يتداركوا وطنهم من الانحدار خلف سياسات قطر وتركيا التوسعية والتي لا تريد الخير لكم".



بينما ركز احد النشطاء على استغلال قطر للحاجات الانسانية للصومال قائلا "قطر الخيانه والعماله والخسه موقفوش جنب بلد فيه مجاعه وراحوا يستغلوا فقرهم بتجنيد ابناءهم كإرهابيين لمحاربه العالم وجعلهم مرتزقة".



وكانت الحكومة الصومالية اوقفت مؤخرا طائرة إماراتية وعلى متنها دبلوماسيون واحتجزت اموالا كانت بحوزتهم لدعم المهام الإنسانية في الصومال، فيما احتجت الحكومة الإماراتية على هذا الأمر.

