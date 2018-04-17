محمد عادل يُصاب بالتوحد بسبب «أمر واقع»

يقدم الفنان الشاب محمد عادل، دورًا جديدًا عليه في مسلسل "أمر واقع"، المقرر المشاركة به في السباق الرمضاني المقبل، من بطولة الفنان كريم فهمي، والذي يعرض على شاشة "DMC".



ويجسد "عادل" دور شاب مصاب بالتوحد ولديه مشكلات نفسية كثيرة، وقام بدراسة حالات التوحد على مدار الفترة الماضية ودراسة سلوك المتوحدين، خاصة أنه لم يقدم مثل هذه الأدوار قبل ذلك.



ويعتبر الدور جزء من نشاطه الفني، حيث يشارك أيضًا في مسلسل "خط ساخن"، الذي يبحث عن قناة عرض في رمضان المقبل، بالإضافة إلى دور آخر في المسلسل الصعيدي "أفراح إبليس" بجزئه الثاني.



يُذكر أن أمر واقع من بطولة كريم فهمي ونبيل الحلفاوي ونجلاء بدر ونيكولا معوض ودينا فؤاد ومن تأليف دكتور محمد رفعت ومن إخراج محمد أسامة ومجدي السميري.