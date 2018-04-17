اليوم.. ختام فعاليات معرض سلسبيل للفن التشكيلى

تختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض ملتقى سلسبيل، والذى نظمته وزارة الرى، وشارك فيه أكثر من 24 فنانا، برئاسة الفنان أحمد عبد الجواد مؤسس عام الملتقى والعديد من طلبة وطالبات المدارس، وذلك بهدف استثمار الفن التشكيلي وتطويعه في التوعية بقضايا الوطن، وفي مقدمتها قضية محدودية المياه في مصر وتدني نوعيتها، والتحديات التي تواجه مصر في هذا الشأن.



يضم المعرض أروع اللوحات الفنية والرسومات الإبداعية المعبرة عن قيمة قطرة المياه وعظمة نهر النيل، والتي تم إنتاجها على مدى أسبوعين كاملين من إبداع طلبة وطالبات المدارس المصرية بإشراف ولمسات من قبل الفنانين التشكيليين بمصرنا الحبيبة.

