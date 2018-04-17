اليوم.. «الرى» تحتفل باليوم العالمى للمياه

تنظم وزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، احتفالية قومية للمياه تحت شعار «هنحافظ عليها» على هامش احتفال دول العالم باليوم العالمي للمياه، بمشاركة العديد من الجهات والوزارات المعنية في الدولة، في مقدمتها «الزراعة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والآثار، والسياحة، والأوقاف، والبيئة، والنقل، والإسكان»، ومحافظي «الجيزة، والقاهرة، والقليوبية»، ونخبة من العلماء ورجال الدين.



وتبدأ فعاليات برنامج الاحتفال بكلمة تعريفية بأهمية اليوم العالمي للمياه، يعقبها أنشودة في حب مصر يقدمها أحبابنا من ذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى عروض فنية من الكورال الشعبي والأناشيد الوطنية الهادفة إلى غرس الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، خاصة الأطفال والناشئة بأهمية الحفاظ على قطرة المياه وترشيد استخداماتها.

