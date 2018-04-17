القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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مصر
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 05:55 ص

اليوم.. «الرى» تحتفل باليوم العالمى للمياه

وزير الري
وزير الري
وائل القمحاوى
dostor.org/2131535

تنظم وزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، احتفالية قومية للمياه تحت شعار «هنحافظ عليها» على هامش احتفال دول العالم باليوم العالمي للمياه، بمشاركة العديد من الجهات والوزارات المعنية في الدولة، في مقدمتها «الزراعة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والآثار، والسياحة، والأوقاف، والبيئة، والنقل، والإسكان»، ومحافظي «الجيزة، والقاهرة، والقليوبية»، ونخبة من العلماء ورجال الدين.

وتبدأ فعاليات برنامج الاحتفال بكلمة تعريفية بأهمية اليوم العالمي للمياه، يعقبها أنشودة في حب مصر يقدمها أحبابنا من ذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى عروض فنية من الكورال الشعبي والأناشيد الوطنية الهادفة إلى غرس الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، خاصة الأطفال والناشئة بأهمية الحفاظ على قطرة المياه وترشيد استخداماتها.

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