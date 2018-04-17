«ثروت»: نسبة إشغالات فنادق القاهرة وصلت إلى 90% بسبب السياحة العربية

أكد محمد ثروت، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة العربية السابق، أن هناك حراك سياحي من جانب الدول العربية في البلاد، وخاصة بالقاهرة، لافتًا إلى أن إشغالات فنادق القاهرة الكبرى تتقارب من 90 ٪؛ بسبب تواجد عدد كبير من أبناء الخليج وعلى رأسهم السعودية والكويت والأردن.



وأضاف "ثروت"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن معرض دبى للسياحة والسفر، المقام فى الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري سيكون فرصة متميزة للتعاقدات خلال موسم الصيف المقبل، كما يأتى فى ظل وجود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة؛ للتعرف على السوق العربى وحركة السياحة العربية.



وتابع: «كنا نطمح فى عقد لقاء مع الشركات المتخصصة فى السوق العربي قبل المعرض للتشاور حول آلية العمل بالمعرض ولكن لضيق الوقت أحال دون حدوث ذلك، ولذلك نأمل بالخروج من المعرض بالشكل المرضى والظهور اللائق باسم السياحة المصرية».